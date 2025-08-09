◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025 2回戦（9日、横浜BUNTAI)早田ひな選手（世界ランク13位）と張本美和選手（世界ランク6位）の日本人対決が2回戦で実現。第1ゲームは早田選手が優勢。5−5から3連続ポイントでリードを奪うと、このリードを生かし11−7で奪取。第2ゲームは終盤まで両者一歩も譲らず9−９の同点。ここで張本選手がタイムアウト。集中力を高めると、サーブ権を生かし連続ポイントで11−9。ゲームを1−1のタイに戻しま