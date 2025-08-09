DeNAのトレバー・バウアー投手（34）が10日の巨人戦（横浜）の先発予定を回避した。三浦監督が9日の試合後、「予定はしていましたけど登板回避です。腰の違和感です」と説明した。代わりに石田裕太郎投手（23）が予告先発投手として公示された。中6日で同戦のマウンドに上がる。バウアーはこの日、試合前練習にも参加し、出場選手登録を抹消されることはなかった。指揮官は「明日以降のことは決まっていない」と説明した。