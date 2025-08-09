◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節東京Ｖ１―０横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）東京Ｖがホームで横浜ＦＭに１―０で勝利した。中断期間にＤＦ綱島、ＭＦ翁長、ＦＷ木村が移籍した中で、リーグ戦再開初戦で降格圏の１８位横浜ＦＭとの対戦。試合前の時点で勝ち点７差の１６位だった東京Ｖにとって重要な一戦だったが、立ち上がりから運動量や素早い攻守の切り替えで相手を上回り、試合を優位に進めると、０―０で迎えた後半