9日午後4時10分ごろ、北海道弟子屈町美留和の国道で、乗用車とトラックが衝突した。道警によると、乗用車に乗っていた4人のうち、成人とみられる女性2人の死亡が確認された。乗用車はレンタカーで、同乗の男性2人も病院に搬送された。トラックの運転手の男性にけがはなかった。現場は町道と国道が交わる信号機のない交差点。町道から国道に出た乗用車が、左側から来たトラックと衝突した。乗用車側に一時停止の標識があった。