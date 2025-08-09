全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。登山は成績発表があった。山口県勢は、バドミントン女子シングルスで、柳井商工の白川菜結選手が優勝した。同ダブルスでは、同高の橋村妃翔・阿波芽衣咲選手組が優勝を決めた。「夢のような感覚」バドミントン女子では、柳井商工の白川菜結主将（３年）と、橋村妃翔選手（２年）・阿波芽衣咲選手（１年）ペアがそれぞ