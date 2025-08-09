「ロッテ２−３オリックス」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスが接戦を制し、連敗を５で止めた。５０勝に到達し、貯金を４とした。五、六回にともに１点ずつを取り合う競った展開となったが、八回に若月の適時打で勝ち越し。これが決勝点となった。先発のエスピノーザは６回７安打２失点の粘投。その後は岩崎、ペルドモ、マチャドがリリーフ陣が無失点で繫いだ。