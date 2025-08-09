熊本県警は9日、熊本市西区池亀町の駐車場で同日午後7時45分ごろ、男が帰宅中の女性にカッターナイフを見せて「財布出せ」と脅す強盗未遂事件が発生したとして、緊急治安情報で警戒を呼びかけた。県警によると、犯人は男1人で、年齢は20〜30代、身長180くらいの中肉。白色Tシャツ着用。徒歩で北方向に逃走している。警察が付近を捜索しているが、確保には至っていない。