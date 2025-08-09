※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ妻を精神的に追いこんだ夫は、その過ちに気づき、実家に戻ってしまった妻に誠心誠意謝罪をします。妻は、再び裏切られたら即離婚を条件に関係の修復を決めました。家を建てる決意をした夫でしたが、妻にはサプライズにするつもりで、1人住宅展示場を訪れます