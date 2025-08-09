宇都宮競輪のG1「第1回女子オールスター競輪」は2日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、10日の12Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。準決勝戦10Rで太田りゆ、梅川風子、那須萌美の3人が最後の直線で落車するアクシデントが発生した。そんな激戦を制したのは柳原真緒（28＝福井・114期）。最終ホーム過ぎから仕掛けた太田美穂に乗り、2車で後続を大きく引き離して先行。ゴール前で太田美をきっちりと捉えた。柳原は「Sを取