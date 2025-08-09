市船橋に勝利し、駆け出す明豊ナイン＝甲子園明豊は12安打と打線が活発で試合を優位に進めた。三回に藤の2点適時打で先制。五回に井上の適時三塁打と藤の適時二塁打で2点を奪い、六回と九回にも加点した。寺本は緩急を駆使し、計8回を投げて6安打1失点でまとめた。市船橋は継投策がはまらなかった。打線はつながりを欠き、7安打を放ちながら終盤の2得点に終わった。