◇明治安田J1リーグ第25節第1日東京V1−0横浜（2025年8月9日味の素ススタジアム）東京VがDF谷口栄斗（25）のゴールで勝って、J1残留争いの貴重な勝ち点3を手にした。後半17分に右サイドのMF斎藤功佑（28）のクロスを逆サイドで谷口が合わせた。「大事な一戦で気持ちが入っていた。チーム全員が気持ちのこもったゲームで、それが勝ちにつながって良かった。VARはドキドキとしたが、今季初ゴールですごくうれしかった」