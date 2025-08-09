8回オリックス2死三塁、若月が左前に決勝打を放つ＝ZOZOマリンオリックスが競り勝って連敗を5で止めた。五、六回に1点ずつを取り合って迎えた2―2の八回、若月が適時打を放って勝ち越した。七回にピンチを招きながら無失点でしのいだ2番手の岩崎が3勝目。ロッテは3連敗。