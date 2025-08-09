第１０７回全国高校野球選手権大会の第５日第４試合（９日、甲子園）は、５年連続の夏大会出場となった明豊（大分）は、市船橋（千葉）と激突し、６―２で勝利した。最後まで主導権を譲らなかった。投げては先発したエース左腕・寺本も５回まで市船打線をわずか１安打に抑える快投。５点リードの６回には２本の内野安打を浴びて二死一、三塁と走者を背負ったが、４番・水間（３年）１３４キロの直球で遊ゴロに仕留め、無失点で