※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ夫と芹の関係に不信感を抱いた妻は、ついに離婚を決意します。かつて芹からの近すぎる距離感に悩まされていた夫でしたが、結婚を機に落ち着きました。のちに夫は部長に昇進し、責任感から芹の私的な相談にも耳を傾けるように。しかし、出張先で芹と2人きりで飲んだ日からおかしくなったと語ります。ところがその経緯に疑