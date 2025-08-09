◆第107回全国高校野球選手権・1回戦市船橋2―6明豊（9日、甲子園）5年連続出場の明豊（大分）が12安打の猛攻で市船橋（千葉）に快勝し、3年ぶりに初戦突破した。明豊は3回、相手の守備の乱れも絡めて2死二、三塁とすると2番藤翔琉（2年）の中前適時打で2点を先制。5回には1番井上太陽（3年）の右越え適時三塁打と藤の適時二塁打など3連打で2点を加え、6回は4番加納悠成（3年）からの3連打で5点目。9回には3番岡田晴樹（3