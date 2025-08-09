¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè25ÀáÀîºê2¡½5Ê¡²¬¡Ê9Æü¡¢Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyFujitsu¡ËJ1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç13Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿?µ´Ìç?¤ÎÅ¨ÃÏ¤Ç2000Ç¯°ÊÍè¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬2¿Í¤Î¿ôÅªÍ­Íø¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¸åÈ¾¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÄ¾¶á7»î¹ç¤Ç3¾¡4Ê¬¤±¤È7ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾³«»ÏÁá¡¹¤«¤éÀîºê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ìÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë·èÄêµ¡¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡£¥Ð¡¼¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â