中日のレジェンド左腕・山本昌さんが９日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳプロ野球トーク日本一決定戦ＯＢ大集結ＳＰ」（午後７時）に出演。現役時代の大乱闘の際の星野仙一監督の衝撃の言葉を明かす一幕があった。今回、プロ野球の大物レジェンド２７人が集結し、今ならアウトの昔の常識や伝説のプレーを自らが解説する２時間特番。「当時、中日の監督は星野監督だったんですけど、何かと乱闘が多くて」と話