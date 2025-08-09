◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦佐賀北５ｘ―４青藍泰斗＝延長１０回タイブレーク（９日・甲子園）佐賀北が、優勝した２００７年夏以来の勝利を挙げた。４―４で延長タイブレークに突入。１０回裏１死満塁から、２番・山下泰槻中堅手（２年）が投手と捕手の間にサヨナラのスクイズをころがした。殊勲の山下は「バントは得意。自分が決めるしかないと思いました」と胸を張った。全国制覇のあと、佐賀北は２