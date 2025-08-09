次回8月16日（土）よる9時に第6話を放送（※放送日が変更になる場合があります） 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。本日8月9日（土）に放送した第5話では、武装集団・“妖（あやかし）”のリーダー“般若”が、ついに面を脱いだ。その正体が武蔵三郎（櫻井翔）の妻・裕子（比嘉愛未）の弟で武装集団に拉致されたと思われていた刑事の伊吹裕志（加藤清史郎）だと知った一同は、衝撃