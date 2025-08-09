◆パ・リーグロッテ２―３オリックス（９日・ＺＯＺＯマリン）オリックスが接戦を制し、５連敗ストップで今季５０勝目を挙げた。両軍無得点の５回、２死満塁から頓宮の押し出し四球で先制。１―１の６回は、太田に６月２０日のヤクルト戦（神宮）以来のアーチとなる６号ソロが生まれた。２―２の８回は、２死三塁で若月が左前に適時打。選手会長がこの日３安打目で連敗中のチームに決勝点をもたらし、打率を３割に乗せた。