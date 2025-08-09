◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が、自身のセ・リーグ記録に並ぶ３８戦連続無失点を達成した石井をたたえた。４点リードの９回を３者凡退。右腕は普段通りスコアボードに「０」を刻み込んだ。「大きな声で言えないですけど、非常にうれしいです」と指揮官。「本当に誇らしい、その一言。ただ、彼も道中ですから。しっかり、冷静に、みなさんに見守っていただきたいなと