◇パ・リーグオリックス3-2ロッテ（2025年8月9日ZOZOマリン）オリックスが連敗を5でストップ。7月19日のロッテ戦から続いていたビジターでの連敗も8で止めた。2―2の同点で迎えた8回2死三塁で、若月がロッテ・横山から左翼前へ決勝の適時打を放った。7月5日から続いていた土曜日の連敗も5でストップ。日曜日も7月13日から4連敗中で、週末土・日の試合は7月12日から4週連続の8連敗中だったが、ついにファンへ最高の休日