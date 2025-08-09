全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、計８競技が５県で行われた。登山は成績発表があった。相撲の個人決勝は、沢田一輝（東京・目黒日大３年）が永松慧悟（埼玉・埼玉栄２年）を押し倒しで破り、初優勝を果たした。バレーボール女子決勝は、金蘭会（大阪）が福岡女学院（福岡）を３―１で破って２年連続４度目の頂点。◇土俵を下りると膝をついて両手を広げ、天を仰いだ。相撲個人は、自らが「全国では無名の