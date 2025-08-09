「ＤｅＮＡ３−４巨人」（９日、横浜スタジアム）巨人が接戦を制し２連勝。７月１２日以来の貯金１とした。３位・ＤｅＮＡを２・５ゲーム差と突き放した。同点で迎えた八回、ＤｅＮＡの４番手・伊勢から先頭の泉口の左中間二塁打をきっかけに、岸田のスリーバント成功などで１死満塁とし、代打・大城卓が決勝の左犠飛を放った。お立ち台に立った大城卓は「チームは良い状態できているので、明日も勢いに乗って勝ちたい」と力