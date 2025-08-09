（サンフランシスコ中央社）米大リーグ、ジャイアンツの〓〓威（26）が本拠地でのナショナルズ戦に2番手として登板し、5回無失点でメジャー初白星を挙げた。台湾人投手がMLBで勝利するのは2019年9月6日の王維中（当時パイレーツ）以来約6年ぶり史上9人目の快挙達成だ。2点リードの二回からマウンドに立ち、二回、三回、六回の3イニングを三者凡退に抑える好投を見せた。五回に満塁のピンチを招くもチームメートの好守に救われガッ