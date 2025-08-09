８月９日、１か月弱の中断期間を経てJ１第25節が開催され、16位の東京ヴェルディが降格圏の18位に沈む横浜F・マリノスと本拠地・味の素スタジアムで対戦。１−０で接戦を制し、残留に向けて貴重な勝点３を積み上げた。勝利の立役者となったのは谷口栄斗だ。長らくスコアレスが続いていた62分、25歳のDFは、齋藤功佑のクロスからヘッドでゴールに叩き込み、２万6902人が詰めかけた味スタを熱狂させた。谷口は試合後、順位が近