80回目の『長崎 原爆の日』となった9日、長崎出身の芸能人がSNSで平和を訴えました。長崎市出身のシンガー・ソングライター、さだまさしさん（73）は、インスタグラムに「長崎原爆忌１１時２分黙祷繰り返しませんから」と投稿。平和への願いを込めました。また、同じく長崎市出身の俳優でタレントの長濱ねるさん（26）はインスタグラムのストーリーズに、カラフルな折り鶴を手にした写真を投稿。「8月9日11時02分戦後80年