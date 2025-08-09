明豊６―２市立船橋（１回戦＝９日）明豊が２桁安打で快勝。三回に藤の２点打で先制すると五、六回はともに３連打するなど着実に加点した。市立船橋は終盤に得点したが、二〜五回は明豊の先発寺本に無安打に抑えられ、反撃が遅かった。