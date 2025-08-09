「西武９−４楽天」（９日、ベルーナドーム）楽天の連勝が「３」でストップ。試合後の三木監督が、ベンチから外れた浅村について「体調不良」と説明した。この日は試合前練習から姿なく、ベンチも外れたベテラン。５日に登録され、３試合で３、４、２番と上位打線を担ってきたが、この日は欠場に。試合後の三木監督は「今日は体調不良。明日からまた確認してなんで、ちょっと体調が良くないので」と説明した。打線は西武・