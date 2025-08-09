「ROKU〈六〉」「翠（SUI）」などのジンをはじめ、さまざまな“洋酒”を製造している「サントリー大阪工場」が、2026年の春から一般見学ツアーを開始すると発表。GetNaviお酒・グルメアドバイザーの中山秀明氏が先立って行われた取材会に参加し、その一部を体験してきた。工場の内部やサントリーの戦略、さらにジンの最前線をお伝えする。 ↑サントリーがつくるジンの代表的銘柄が、サントリージャパニーズクラフトジン「ROKU〈