◇ウエスタン・リーグ阪神8-0オリックス（2025年8月9日ほっともっとフィールド神戸）阪神が継投によるノーヒットノーランを逃した。先発・西勇は6回を投げ、失策の走者と1四球のみの無安打投球。7回を島本、8回をネルソンがそれぞれ3者凡退に抑えた。継投での無安打無得点試合が期待された9回、4番手の育成選手・小川が先頭・野口に右前打。初安打を許した。ノーヒットノーランは逃したが、小川はその後を無失点