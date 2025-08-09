8回巨人1死満塁、代打大城卓が勝ち越しの左犠飛を放つ＝横浜巨人は代打起用が成功して競り勝った。1―2の六回に代打坂本の二塁打などで逆転し、3―3と追い付かれた直後の八回に代打大城卓の犠飛で勝ち越した。5番手の菊地が2年ぶりの白星。DeNAは投打がかみ合わなかった。