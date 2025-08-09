グラビアアイドルで起業家のくりえみが4日、自身のインスタグラムを更新。会社のメンバーからサプライズを受けた時の画像を公開した。 【写真】ズラリ並んだ社長たちの間で華麗なドレス姿を披露 ラグジュアリーなホテルの一室のような空間で、上品なドレスを身にまとった写真を公開。「この写真、前に会社のエンジニアメンバーが10人くらいで私に映えをサプライズしてくれたときの笑」と説明した。 「