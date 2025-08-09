全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。登山は成績発表があった。宮城県勢は、重量挙げ女子５５キロ級で、宮城農の佐藤和花選手が大会新記録で優勝を果たした。２位に２４キロ差つけ圧勝重量挙げ女子５５キロ級では、一度肩まで挙げてから頭上で静止する「ジャーク」で宮城農の佐藤和花選手（３年）が、自身の持つジュニア日本記録を１キロ上回る１１０キロ