【FIBAアジアカップ2025】イラン代表 78−70 日本代表（日本時間8月8日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】ファウル…？「悲劇の判定」の瞬間結果的に試合の流れを大きく変える判定となった。日本代表にとっては不運なジャッジに解説も「あれは取らないでほしい」と訴えていた。アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）は8月8日、FIBAアジアカップ2025のグループフェーズ2節でイラン代表と対戦。グルー