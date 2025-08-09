■第107回全国高等学校野球選手権大会第5日1回戦・明豊 6ー2 市船橋（9日、阪神甲子園球場）明豊（大分）が市船橋（千葉）に勝利し、2回戦進出を決めた。夏は5年連続で甲子園に出場している明豊だが、過去2大会は初戦敗退。出場3大会ぶりの初戦突破となった。試合は3回、藤翔琉（2年）の適時打で2点を先制する。中盤も連打で追加点を挙げると6回まで5ー0と突き放した。9回裏にも貴重な1点を加え12安打6得点。投げては先発したエ