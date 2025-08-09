気象台は、午後9時56分に、大雨警報（土砂災害）を宮若市、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手町に発表しました。また洪水警報を北九州市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・宮若市、水巻町、岡垣町、遠賀町、鞍手町に発表 9日21:56時点福岡、北九州、筑豊地方では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。北九州地方では、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予