◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節東京Ｖ１―０横浜ＦＭ（９日・味の素スタジアム）横浜ＦＭが敵地で東京Ｖと対戦し、０―１で敗れた。立ち上がりから切り替えの速さと運動量で東京Ｖに上回られて、なかなかチャンスを作れず。それでも何度も訪れたセットプレーのピンチをしのぎ、前半は０―０で折り返し。すると後半立ち上がりにチャンスを迎える。天野が左足でシュートを狙うも、東京ＶのＧＫマテウスの好セーブに阻まれる