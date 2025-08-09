櫻井翔さん（43）主演の日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』に登場する武装集団・妖（あやかし）のリーダー“般若”の正体が、9日の第5話放送後に明かされました。ドラマは 、2023年放送の『大病院占拠』、2024年放送の『新空港占拠』に続くシリーズ第3弾。放送局を舞台に、お面をかぶった武装集団に立ち向かう刑事・武蔵三郎を櫻井さんが演じます。8月9日に放送された第5話では、放送局を占拠した武装集団・妖（あやかし）のリ