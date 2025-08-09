◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―４巨人（９日・横浜）巨人のライデル・マルティネス投手が史上１１人目のＮＰＢ通算２００セーブに王手をかけた。３登板連続でセーブに成功し、両リーグトップの３３セーブ目をマークした。６投手の継投でつなぎ、１点差の９回に登場。ＤｅＮＡ打線を無失点に封じた。これで通算１９９セーブ（中日１６６、巨人３３）となった。