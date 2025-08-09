◇オールスターナイト陸上（2025年8月9日神奈川・レモンガススタジアム平塚）男子100メートルは、柳田大輝（東洋大）が中盤以降に抜け出して、追い風0・5メートルの中で10秒11で制した。それでも10秒00の参加標準記録を突破できず、16日の次戦・ナイトゲームズ福井へ仕切り直す。世界選手権に向けての最重要レース・日本選手権は予選でフライングにより失格。「自分でもネタにしている」と言えるほどショックから立ち直っ