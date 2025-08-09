全国高校野球選手権大会の大会本部は9日、天候不良が予想されるため、甲子園球場で10日に行われる予定だった第6日の4試合を11日に順延すると発表した。1回戦の県岐阜商―日大山形、北海（南北海道）―東海大熊本星翔、2回戦の高川学園（山口）―未来富山、豊橋中央（愛知）―日大三（西東京）が予定されていた。