2025明治安田J1リーグ第25節が9日に行われ、川崎フロンターレとアビスパ福岡が対戦した。川崎Fでは8月に加わった元クロアチア代表DFフィリップ・ウレモヴィッチが早速先発でデビューを飾り、セルビア人FWラザル・ロマニッチもベンチ入り。首位ヴィッセル神戸と勝ち点差「8」開くなか、優勝争い生き残りをかけて、長谷部茂利監督の古巣福岡を相手にシーズンダブルを目指す。6分、いきなり川崎Fが先制する。ペナルティエリア手