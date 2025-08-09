陸上女子１００メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）は?若き心?を胸に、己の走りを貫き通す。７月にフィンランドで行われたレースで世界選手権（９月、東京）の参加標準記録（１２秒７３）を上回る１２秒７１をマーク。９日の実業団・学生対抗陸上競技大会（オールスターナイト陸上＝レモンガススタジアム平塚）では、再び同タイムでゴールへ飛び込んで優勝した。好調をキープするハードラーは「また一つ殻を破れたいう