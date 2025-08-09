【MLB】オリオールズ3−2アスレチックス（8月8日・日本時間8月9日）【映像】菅野の魔球に打者がおかしくなる8月8日（日本時間8月9日）に行われたボルティモア・オリオールズ対アスレチックスの一戦で、オリオールズ・菅野智之が投じたカットボールが話題となっている。6回表・アスレチックスの攻撃。この回先頭の2番ブレント・ルーカーに対して菅野は、初球、内角いっぱいへと投じた149km/hの直球でファウルを打