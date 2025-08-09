「全国高校野球選手権・１回戦、明豊６−２市船橋」（９日、甲子園球場）明豊が市船橋を下し、夏は２０２２年以来３年ぶりの白星をマークした。序盤から市船橋投手陣に襲いかかり、効果的に得点を重ねた。三回に敵失に乗じてタイムリーで先制すると、五回は連続長打で突き放した。先発の寺本は丁寧な投球で市船橋打線に付けいるスキを与えず。七、八回に１点を失ったが、最少失点で切り抜けた。八回からは継投に入り、逃げ