「全国高校野球選手権・１回戦、明豊６−２市船橋」（９日、甲子園球場）市船橋が反撃及ばず敗れ、３年ぶりの初戦突破はならなかった。終盤には再三の好機を作った。アルプスからは「市船ソウル」が演奏され、スタンド全体が手拍子する幻想的な光景となった。七回に２死二、三塁から適時内野安打で１点を返し、ゲームの流れが変わるかに思われた。八回にも井上の適時打で１点をかえし、なおも２死二塁と反撃のチャンスを作