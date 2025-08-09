俳優・速水もこみち（４０）が９日、インスタグラムを更新。結婚記念日に夫婦ショットを公開した。速水は２０１９年８月８日、女優・平山あや（４１）と結婚している。速水は「８／８いつもありがとう」、平山も「今年もやってきた８月８日これからもありがとう」と自撮り２ショットを添えて互いに感謝の投稿。互いのコメント欄には、祝福とともに「なんと美しいご夫婦♥」「どこかおふたり似てらっしゃいます♥