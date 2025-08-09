雲が日差しを遮って、真昼の暑さが少し和らいだ14時50分、RAINBOW STAGEに登場したのはm-floだ。◆ライブ写真1曲目「prism」のイントロに乗せてVERBALがオーディエンスにジャンプを呼び掛け、☆Takuが心地よく踊れるビートを繰り出す。「gET oN!」では強力な四つ打ちキックが地面を揺るがし、LISAとVERBALがステージいっぱいに動き回ってぐいぐい煽る。3人も黒いサングラスに黒い衣装、アダルトなムードとスタイリッシュなサウンド