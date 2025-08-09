◇セ・リーグ巨人4―3DeNA（2025年8月9日横浜）巨人の守護神、ライデル・マルティネス投手（28＝キューバ）が9日のDeNA戦（横浜）で今季44試合目となるリリーフ登板。両リーグ最多の今季33セーブ目を挙げた。1点リードの9回に7番手で登板。先頭の代打・フォード、梶原と連続で空振り三振に打ち取った後、蝦名に中前打されたが、佐野を三邪飛に抑えた。マルティネスはこれが通算199セーブ目。史上11人目の通算200セーブ